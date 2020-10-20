48 عيادة "تطمن" بالرياض تقدم خدماتها لأكثر من 229 ألف مستفيد

مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الرياض خدماتها لعدد 229501 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 48 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

عيادات تطمن

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20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442 11:08 AM

مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد

48 عيادة "تطمن" بالرياض تقدم خدماتها لأكثر من 229 ألف مستفيد

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الرياض خدماتها لعدد 229501 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 48 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

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عيادات تطمن

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