48 عيادة "تطمن" بالرياض تقدم خدماتها لأكثر من 229 ألف مستفيد

مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الرياض خدماتها لعدد 229501 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 48 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.