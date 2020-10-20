48 عيادة "تطمن" بالرياض تقدم خدماتها لأكثر من 229 ألف مستفيد

قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الرياض خدماتها لعدد 229501 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 48 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن
مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد
قدّمت عيادات "تطمن" في منطقة الرياض خدماتها لعدد 229501 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 48 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.