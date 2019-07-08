"مكتب الزمازمة" يوقع عقداً لتحوله إلى شركة مساهمة

طاقته الإنتاجية تقدر بـ10800 عبوة بالساعة

وقع رئيس مجلس إدارة مكتب الزمازمة الموحد عبدالهادي بن عبدالجليل زمزمي، بحضور أعضاء المجلس، اتفاقية مع تحالف شركة رونق الحكمة ومكتب ناجي للمحاماة، كما وقع عقداً لتحويل المكتب إلى شركة مساهمة ضمن برامج المكتب المتواكبة لرؤية المملكة ٢٠٣٠، والتوجيهات الصادرة من مقام مجلس الوزراء فيما يخص نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج.



وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة المكتب المتحدث الرسمي أمير بن فيصل عبيد، أن مكتب الزمازمة ينتج عبواته بمصنع التعبئة الآلية لتعبئة مياه زمزم، التابع ملكيته بالكامل للمكتب بمكة المكرمة، والذي يُقام على مساحة ١٠ آلاف متر مربع.



ولفت إلى أن المصنع مكون من خطي إنتاج وتعبئة عبوات ماء زمزم سعة ٢٠ لتراً، بطاقة إنتاجية تقدر بـ٢٠٠٠ عبوة في الساعة لكل خط، وخط إنتاج حديث انضم إلى خطوط إنتاج المكتب العام الحالي ينتج عبواته بسعة (٢٠٠-٣٣٠- ٦٠٠) ملل، وعبوات اللتر ونصف بطاقة إنتاجية تقدر بـ١٠٨٠٠ عبوة في الساعة ومنطقة التخزين والخدمات والمرافق والمختبر وفق أعلى المواصفات الفنية والمعتمدة من مركز أبحاث زمزم بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية.

وأضاف "عبيد" أن المكتب بدأ بتقديم خدماته بسقيا حجاج بيت الله الحرام مع بدء توافدهم للبقاع الطاهرة يومياً بمساكنهم بمكة المكرمة وفق منظومة متكاملة من الأيدي العاملة ووسائل التوزيع والنقل الحديثة بالمكتب، يشارك فيها أبناء المهنة، بالإضافة لأعماله باستقبال وتوديع ضيوف بيت الله الحرام، وعدة مبادرات مصاحبة مع الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن ما يقدمه المكتب يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية سنوياً لضيوف الرحمن، مبيناً أن المكتب يعمل العام الحالي على تطوير مخرجات عمله تقنياً ببرامج تقنية مسبوقة بمجموعات خدمته تحقق الأهداف المنشودة، وأنَّ مكتب الزمازمة الموحد تحت إشراف مباشر من مقام وزارة الحج والعمرة.

وأضاف أن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ونائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، على متابعة دائمة لمخرجات المكتب لما يحقق الهدف الأسمى بخدمة ضيوف بيت الله الحرام على أكمل وجه.