"الحارثي" يحصل على الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة بيشة

تلقى عبدالله بن سعيد الحارثي التهاني والتبريكات؛ وذلك بمناسبة تخرُّجه وحصوله على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص إدارة الأعمال من جامعة بيشة الدفعة الأولى.

وكان الحارثي قد قدم بحثًا تكميليًّا للتخرج، عنوانه "الإبداع الإداري من خلال الثقافة التنظيمية"، وعلى إثره نال درجة الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى.