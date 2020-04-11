بالصور.. 785 جولة رقابية بالقطيف خلال أسبوع

تعقيم 2905 موقعاً بالمحافظة

نفذت أمانة المنطقة الشرقية 785 جولة رقابية، وعقّمت 2905 موقعاً بمحافظة القطيف، خلال الفترة من 11 إلى 17 شعبان الجاري، ضمن جهودها الاحترازية والوقائية في أعمال الإصحاح البيئي عبر تعقيم وتطهير الشوارع والأسواق والمرافق الحيوية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد.



وأفادت الأمانة أن عمليات التعقيم، التي تبدأ مع سريان مفعول منع التجول، شملت الشوارع الرئيسية والفرعية والمواقع العامة في الأحياء السكنية بمختلف مدن المحافظة، بواسطة 200 آلية و2369 عاملاً في اليوم الواحد، مؤكدةً استمرار عمليات التعقيم ضمن جهودها لمكافحة والحد من انتشار فيروس كورونا.