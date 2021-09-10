تغريم مؤسسة 50 ألف ريال لتعبئة وتسويق منتج يحمل علامة محمية

"الملكية الفكرية": الحصول على إذن كتابي يضمن الحماية من العقوبة

كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام مؤسسة "فردية / مصنع" بتعبئة وتسويق منتج يحمل علامة تجارية محميّة لمؤسسة عامة للدولة.

وتمّت معاقبة المؤسسة بغرامة مالية بلغت (50) ألف ريال، ومصادرة جميع المضبوطات.

وأوضحت "الملكية الفكرية" أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يحمي من العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

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10 سبتمبر 2021 - 3 صفر 1443 01:38 PM

"الملكية الفكرية": الحصول على إذن كتابي يضمن الحماية من العقوبة

تغريم مؤسسة 50 ألف ريال لتعبئة وتسويق منتج يحمل علامة محمية

ذياب الشمري

الرياض

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كشفت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن قيام مؤسسة "فردية / مصنع" بتعبئة وتسويق منتج يحمل علامة تجارية محميّة لمؤسسة عامة للدولة.

وتمّت معاقبة المؤسسة بغرامة مالية بلغت (50) ألف ريال، ومصادرة جميع المضبوطات.

وأوضحت "الملكية الفكرية" أن الحصول على إذن كتابي لاستخدام المصنفات الأدبية والفنية من صاحب الحق يحمي من العقوبة، ويحترم حقوق الملكية الفكرية.

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