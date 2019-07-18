سفراء حماة الوطن لأبناء الشهداء والمصابين يختتمون زيارتهم برحاب مكة

"الزهراني": فعاليات البرنامج تعزز قيم الترابط وتُظهر تاريخ الوطن وإنجازاته

رعى المدير العام المكلف بتعليم منطقة المكرمة الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني وبحضور عددٍ من ممثلي الدوائر الحكومية بالعاصمة المقدسة الحفل الختامي لبرنامج سفراء حماة الوطن لأبناء شهداء ومصابي الحد الجنوبي من إدارتي تعليم سراة عبيدة وإدارة تعليم ظهران الجنوب.

وفي التفاصيل، قال المدير العام المكلف بمنطقة مكة المكرمة: إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة هيأت المكان والبرامج والفعاليات كافة وفق الضوابط التي أكدتها وزارة التعليم، واشترطت أن تُقام وفق المبادئ الإسلامية، وأن تُعزز قيم الترابط الاجتماعي، وأن تُظهر تاريخ الوطن المشرِّف وإنجازاته وترسخ قيم المواطنة وتحقق المشاركة الوجدانية وتنمي مهارات المسؤولية الاجتماعية وتكتشف مواهب وقدرات الطلاب والطالبات المشاركين، وتم تقديم كل ما يدعم سفراءنا وسفيراتنا بما يقودهم إلى منصات التميز في حياتهم التعليمية والعملية، شاكرًا جهود كل المشاركين والمشاركات في تنظيم برامج حماة الوطن من كل اللجان المشاركة، داعيًا للجميع التوفيق والسداد.

وأعدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإرشاد والتوجيه، برنامجًا لزيارة وفد سفراء حماة الوطن القادمين من إدارتي محافظة ظهران الجنوب ومحافظة سراة عبيدة .

وشمل البرنامج في يومه الأول زيارة المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة المكلف الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني حيث تعرف الرفد على الخدمات المميزة التي تُقدمها إدارة تعليم مكة للمستفيدين والتعرف كذلك على منجزات الإدارة وبرامجها النوعية المنفذة خلال العام الدراسي ومواسم الحج ورمضان لضيوف بيت الله الحرام.

وشمل البرنامج زيارة أندية الأحياء خلال الفترة المسائية والمشاركة مع مرتاديه الأندية في الأنشطة والفعاليات التي تُنفذ في مرافق الأندية.

وشهد اليوم الثاني للبرنامج زيارة الحاكم الإداري للمنطقة الأمير خالد الفيصل الذي أناب وكيل إمارة منطقة مكة الدكتور هشام الفالح لاستقبالهم والذي رحب بالوفد نيابة عن أمير المنطقة واستمع الوفد لسعادة الوكيل في حديث أبوي مليء بالفخر بما قدمه ويقدمه أبطال الحد الجنوبي من تضحيات وفي الفترة المسائية تجول الوفد على عددٍ من مؤسسات الطوافة ومشاهدة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وفي اليوم الثالث للبرنامج زار الوفد مقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حيث كان في استقبالهم مساعد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور أحمد المنصوري والذي رافقهم في جولة على إدارة التوعية ومكتبة الحرم والتعرف على الخدمات التي تُقدمها رئاسة الحرمين لضيوف بيت الله الحرام من معتمرين وحجاج حيث ختمت الزيارة بتوزيع الهدايا على الضيوف؛ الذين انتقلوا في الفترة المسائية لمعرف ومتحف برج الساعة بجوار الكعبة المشرفة والاطلاع على ما يقدمه المتحف من خدمات جليلة تمثلت في وجود المرصد الفلكي وزيارة مؤسسة مطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأمريكا وأستراليا والتعرف على الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، كما زار الوفد مشروع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة ومعرض عمارة الحرمين الشريفين ومكتب الزمازمة الموحد "مصنع التعبئة الآلية لمياه زمزم".

واستهل حفل الختام لدى شطر البنات بقيادة مديرة إدارة التوجيه والإرشاد حورية اللحياني وبحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة الغامدي وعدد من قيادات وتربويات تعليم مكة، بمقدمة ترحيبية من أداء الطالبة نسرين المتعاني من الثانوية السابعة والخمسين صيفي، عقبها بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم بصوت الطالبة مريم حواس من الثانوية السادسة عشرة.

ومن جانب آخر، رحبت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد الأستاذة حورية اللحياني بجميع الضيفات الكريمات، مشيرةً إلى أنه في هذه الليلة نختم الزيارة الغالية على قلوبنا ونتمنى أن نكون قدمنا لبنات وأبناء وأسر أبطال الحد الجنوبي من المصابين والشهداء كل ما يسعدهم ويكون ذكرى جميلة عن مكة وأهلها.

وأوضحت "اللحياني" أن مشروع سفراء حماة الوطن يستهدف أبناء وبنات شهداء ومصابي ومرابطي الحد الجنوبي في إدارات تعليم الحد الجنوبي في نجران، وجازان، وسراة عبيدة، وصبيا، وظهران الجنوب، إضافة إلى طلاب وطالبات إدارات التعليم في المناطق والمحافظات المستضيفة؛ ومنها: حائل، والعلا، والحدود الشمالية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، من مرتادي الأندية الموسمية «إجازتي» وأندية الحي، وذلك تحت إشراف نخبة من مديري ومديرات ورؤساء أقسام الإرشاد الطلابي، ومنسقي ومنسقات الأندية الموسمية في إدارات وأقسام النشاط الطلابي المشاركة، سائلةً الله عز وجل أن يكلل جهود الجميع بالسداد.

وتوالت فقرات الحفل مشتملةً على أوبريت العز والذي شاركت به طالبات الثانوية التاسعة والأربعين صيفي ، ثم أدت طالبات الثانوية الواحدة والعشرين صيفي وثانوية الجموم الأولى صيفي مشهدًا تمثيليًا بعنوان وطن الأمجاد، فيما صدحت الطالبة جنى الثقفي من الثانوية الواحدة والعشرين صيفي بقصيدة في حزم سلمان عقبها.

وتلا ذلك كلمة مساعدة المدير للشؤون التعليمية آمنة الغامدي التي أعربت عن بالغ سعادتها بما لمسته من جمال التنظيم وروعة الاحتفاء، مقدمةً جزيل شكرها لكل من أسهم وقدم يد العون لإخراج الحفل بهذه الصورة المشرفة اللائقة بتعليم مكة، مشيرةً إلى أن مشروع سفراء حماة الوطن يأتي تعزيزًا للشراكة بين وزارة التعليم والوزارات والهيئات المختلفة؛ وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030، مختتمة بالشكر لكل أعضاء اللجان المنظمة لاستضافة سفراء وسفيرات حماة الوطن، متمنيةً للجميع التوفيق والنجاح.

تلاها كلمة بعنوان ( كن إيجابيًا) ألقتها الطالبة رزان العبدلي بالثانوية الواحدة والعشرين صيفي، قبل أن يتم تكريم المشاركين والمشاركات في الاحتفاء بسفراء الوطن وتقديم الهدايا التذكارية والشهادات لهن.