الدوري الإماراتي: تعديل وتأجيل ست جولات بسبب كأس الخليج

قررت رابطة المحترفين الإماراتية إجراء تعديلات في روزنامة الموسم الرياضي الجاري، وذلك على ضوء مشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24، المقامة من 26 نوفمبر الجاري إلى الثامن من ديسمبر المقبل‪.‬

وتم خلال الاجتماع اعتماد المواعيد الجديدة للمسابقات، والتي جاءت على النحو التالي‪:‬
تقام الجولة الثامنة من مسابقة دوري الخليج العربي يومي 10-11 ديسمبر المقبل، تليها الجولة التاسعة يومي 14 و15 من الشهر نفسه، ثم الجولة العاشرة يومي 19-20 ديسمبر، فيما تقام الجولة 11 في 27-28 في ذات الشهر، على أن تقام الجولة 12 في 1-2 يناير 2020، ثم يختتم الدور الأول بإقامة الجولة 13 يومي 23-24 يناير 2020‪.‬

رابطة المحترفين الإماراتية

0

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441 07:19 PM

الدوري الإماراتي: تعديل وتأجيل ست جولات بسبب كأس الخليج

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 179

قررت رابطة المحترفين الإماراتية إجراء تعديلات في روزنامة الموسم الرياضي الجاري، وذلك على ضوء مشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24، المقامة من 26 نوفمبر الجاري إلى الثامن من ديسمبر المقبل‪.‬

وتم خلال الاجتماع اعتماد المواعيد الجديدة للمسابقات، والتي جاءت على النحو التالي‪:‬
تقام الجولة الثامنة من مسابقة دوري الخليج العربي يومي 10-11 ديسمبر المقبل، تليها الجولة التاسعة يومي 14 و15 من الشهر نفسه، ثم الجولة العاشرة يومي 19-20 ديسمبر، فيما تقام الجولة 11 في 27-28 في ذات الشهر، على أن تقام الجولة 12 في 1-2 يناير 2020، ثم يختتم الدور الأول بإقامة الجولة 13 يومي 23-24 يناير 2020‪.‬

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

رابطة المحترفين الإماراتية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019