الدوري الإماراتي: تعديل وتأجيل ست جولات بسبب كأس الخليج

قررت رابطة المحترفين الإماراتية إجراء تعديلات في روزنامة الموسم الرياضي الجاري، وذلك على ضوء مشاركة المنتخب الإماراتي في بطولة كأس الخليج العربي في نسختها 24، المقامة من 26 نوفمبر الجاري إلى الثامن من ديسمبر المقبل‪.‬



وتم خلال الاجتماع اعتماد المواعيد الجديدة للمسابقات، والتي جاءت على النحو التالي‪:‬

تقام الجولة الثامنة من مسابقة دوري الخليج العربي يومي 10-11 ديسمبر المقبل، تليها الجولة التاسعة يومي 14 و15 من الشهر نفسه، ثم الجولة العاشرة يومي 19-20 ديسمبر، فيما تقام الجولة 11 في 27-28 في ذات الشهر، على أن تقام الجولة 12 في 1-2 يناير 2020، ثم يختتم الدور الأول بإقامة الجولة 13 يومي 23-24 يناير 2020‪.‬