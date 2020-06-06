"الأرصاد": أمطار ورياح نشطة على حائل

مع أتربة وغبار يحدّ من مدى الرؤية الأفقية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة على أجزاء من منطقة حائل.



وقالت "الأرصاد": تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.