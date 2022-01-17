البحرين تدين قيام مليشيا الحوثي بإطلاق عدد من الطائرات المفخخة على منشآت مدنية في أبوظبي

قالت إنه اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني

أدانت مملكة البحرين بشدة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق عدد من الطائرات المسيرة المفخخة باتجاه إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما تسبب في انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي الدولي، وأدى إلى مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة آخرين بجروح، في اعتداء إرهابي جبان يمثل انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني وجميع القوانين الدولية، واعتداءً سافرًا على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبرهن على إصرار هذه المليشيات الحوثية الإرهابية على مواصلة اعتداءاتها الإجرامية الجبانة.

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكار مملكة البحرين لهذا الاعتداء الحوثي الآثم، ووقوفها في صف واحد إلى جانب الإمارات، وتأييدها لجميع الإجراءات التي ستتخذها للتصدي لهذه الأعمال التخريبية الجبانة، داعيةً المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة ضد هذه المليشيات التي تؤكد أعمالها الإجرامية أنها منظمة إرهابية تشكل تهديدًا خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة.