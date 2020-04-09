‏"الصحة" تنشر فيديو مدته 45 ثانية عن خدمة المسار السريع لفحص "كورونا"

لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.. والنتيجة تصدر خلال 72 ساعة

نشرت وزارة الصحة فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر ‏‫⁦‪@SaudiMOH⁩ تحت وسم ‏⁧‫#كلنا_مسؤول يوضح كيف يمكن خلال ٤٥ ثانية فقط خدمة المسار السريع لفحص فيروس ⁧‫#كورونا⁩ الجديد المخصصة لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.

وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة، حيث تُسهم الخدمة السريعة في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى.