‏"الصحة" تنشر فيديو مدته 45 ثانية عن خدمة المسار السريع لفحص "كورونا"

لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.. والنتيجة تصدر خلال 72 ساعة

نشرت وزارة الصحة فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر ‏‫⁦‪@SaudiMOH⁩ تحت وسم ‏⁧‫#كلنا_مسؤول يوضح كيف يمكن خلال ٤٥ ثانية فقط خدمة المسار السريع لفحص فيروس ⁧‫#كورونا⁩ الجديد المخصصة لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.

وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة، حيث تُسهم الخدمة السريعة في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

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09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441 02:23 AM

لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.. والنتيجة تصدر خلال 72 ساعة

‏"الصحة" تنشر فيديو مدته 45 ثانية عن خدمة المسار السريع لفحص "كورونا"

عبدالحكيم شار

الرياض

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نشرت وزارة الصحة فيديو عبر حسابها الرسمي على تويتر ‏‫⁦‪@SaudiMOH⁩ تحت وسم ‏⁧‫#كلنا_مسؤول يوضح كيف يمكن خلال ٤٥ ثانية فقط خدمة المسار السريع لفحص فيروس ⁧‫#كورونا⁩ الجديد المخصصة لمن يتم استدعاؤهم بعد التقصي الوبائي.

وتصدر النتيجة خلال 72 ساعة، حيث تُسهم الخدمة السريعة في حماية المراجعين من خطر العدوى داخل المستشفى.

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