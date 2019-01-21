في الطريق إلى المدرسة .. شاهد: جمل سائب يصيب طالباً ببلقرن

فيما تواصلت مناشدات الأهالي للجهات المعنية لإيجاد حلول سريعة

تسبّب جمل سائب في إصابة طالب ثانوي كان متوجهاً بسيارته إلى مدرسته صباح اليوم الإثنين.

وباشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر، صباح اليوم، حادثاً مرورياً على الطريق العام بـ "حميد بلقرن" لطالب بعد اصطدام مركبته من نوع "يارس تويوتا" بأحد الجمال السائبة.

وأسفرت الحادثة عن إصابة الطالب ونقله إلى مستشفى سبت العلايا من جرّاء الحادث، وجارِ إنهاء إجراءات تحويله إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة.

والتقطت عدسة "سبق"، لقطات عدة للحادث، فيما ناشد الأهالي الجهات ذات العلاقة بإيجاد حلول سريعة لانتشار الحيوانات السائبة، وتحديداً الإبل داخل أحيائهم وعلى طرق المحافظة.