قرابة 53 ألف مستفيد من عيادات مستشفى محايل خلال العام الماضي

أوضحت "صحة عسير" أن عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية بمستشفى محايل العام خلال العام الماضي 2020م، بلغ 52737 مستفيداً .

وأجرى المستشفى خلال نفس الفترة 433356 فحصاً مخبرياً، كما تم التعامل مع أكثر من 236972 وصفة طبية .

وبلغ عدد جلسات العلاج الطبيعي أكثر من 8 آلاف جلسة، وتجاوز عدد فحوصات الأشعة 64 ألف فحص .