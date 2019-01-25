





16

بدايةً من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع

"التعليم” تطلق حملة التوعية بمخاطر التسول وبرنامج " رفق "

تطلق وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للإرشاد بوكالة الأداء التعليمي وبالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بإدارة مكافحة التسول حملة التوعية بمخاطر التسول بدايةً من بعد غد الأحد ولمدة أسبوع.

كما تطلق الإدارة العامة للإرشاد بوكالة الأداء التعليمي بوزارة التعليم فعاليات برنامج (رفق) للحد من العنف المدرسي في مدارس التعليم بدءاً من بعد غد الأحد وذلك لتحقيق التوافق الشخصي والاجتماعي للطلاب.