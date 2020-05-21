منذ 9 أيام "هاني" خرج ولم يعد.. وذووه يناشدون بتكثيف البحث عنه

ما زال ذوو المفقود الشاب "هاني محسن أحمد خرمي" يواصلون البحث عنه، وذلك بعد تغيبه عن منزله منذ 19 رمضان؛ حيث فُقد بعد خروجه من منزله بحي عسيلة دون معرفة وجهته التي توجه إليها.

وذكر شقيق المفقود لـ"سبق" أن أخاه "هاني" فُقد منذ تسعة أيام، وبحثوا عنه في كل مكان ولم يجدوه، وتم إبلاغ الجهات الأمنية، وعُممت أوصافه، وحتى الآن لم يتم العثور عليه.

وبيّن أنه توفرت معلومات عن وجوده بمنطقة القصيم؛ مما اضطرهم إلى السفر، ولكن لم يتم العثور عليه، كما توفرت معلومات عن وجوده بمحافظة العارضة، لكن أيضًا لم يجدوا هناك أي أثر له.

وناشد عبر "سبق"، أمير منطقة جازان ونائبه، بتوجيه الجهات المعنية بتكثيف البحث عنه، مشددًا على من يعثر عليه أو على أي معلومة يبادر بالتواصل مع الشرطة أو مع ذويه أو الاتصال على الرقمين: 0509884717 - 0537636806.