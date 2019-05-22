"بلومبيرج": طرح شركة تدير نظام "ساهر" المروري للاكتتاب

يُتوقع أن تصل إلى 30% من شركة "تحكم"

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي مع البنك السعودي- الفرنسي خططًا لطرح حصة يُتوقع أن تصل إلى 30% من شركة "تحكم" التي تدير نظام "ساهر" المروري.

ووفقًا لوكالة "بلومبيرج" الأمريكية؛ فإن الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل "تحكم" ستُدرج أسهمها في بورصة تداول السعودية؛ لكن ما زال القرار النهائي لم يُتخذ بعد؛ وفقًا لبعض المصادر التي لم تُسَمّها.

يشار إلى أنه تم إطلاق نظام ساهر قبل 10 أعوام، وهو نظام يرصد ويراقب الحركة المرورية عبر شبكة من الكاميرات المنتشرة في مدن المملكة.