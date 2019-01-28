"مدني الرياض" يحذّر من انعدام الرؤية ويدعو لاتباع إرشادات السلامة

‏‫وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميع بأخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة صدور تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على أجزاء من منطقة الرياض تشمل الرياض العاصمة، والخرج، والأفلاج، والأجزاء المجاورة لها وحتى الساعة ٣ من عصر اليوم الاثنين.

صرّح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي؛ داعياً إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات ومنها البقاء في أماكن آمنة حفاظاً على سلامة الجميع.

كما دعت المديرية، الجميع لضرورة اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، وضرورة البقاء في منازلهم، والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم‏، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن، والحذر عند السفر في الطرق السريعة ‏نتيجة لتدني الرؤية المتوقعة.