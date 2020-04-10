3 مطارات و12 مرحلة ووجهة.. "الروساء" يوضح كيفية عودة العالقين للمملكة

فيما أكد على التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية وتجهيز غرفة تحكم

أكد متحدث الهيئة العامة للطيران المدني إبراهيم الروساء، أن الهيئة العامة للطيران المدني جهزت لعودة المواطنين إلى المملكة 3 مطارات؛ المطار الأول مطار الملك خالد الدولي بالرياض، والمطار الثاني مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، والمطار الثالث مطار الملك فهد الدولي بالدمام، مشيراً إلى أن هذه النقاط الثلاث من المقرر أن تصل إليها رحلات العائدين من المواطنين الراغبين. كما نسقت الهيئة مع المطارات القادمة منها تلك الرحلات.

وقال "الروساء"، خلال المؤتمر الصحفي المشترك للحديث عن الجهود المشتركة من جميع القطاعات لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: "صباح اليوم بحمد الله شهدنا وصول أول رحلة تحمل على متنها 250 مواطنًا ومواطنة قادمين من جاكرتا، وهي من ضمن الرحلات والمراحل التي تقوم بها هيئة الطيران المدني لعودة المواطنين إلى المملكة"، مؤكدًا أنه يتم التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية العربية السعودية، وتم تجهيز غرفة للقيادة والتحكم بالمطارات الدولية السعودية الثلاثة.

وأشار: ستتضمن المرحلة الأولى عدة وجهات هي: جاكرتا وواشنطن وكوالالمبور وموريشيوس ومسقط ولندن، وكذلك مانيلا والمالديف وكولمبو؛ بالإضافة إلى نيويورك؛ وفق ما قررت اللجنة المعنية بهذا الأمر، مؤكدًا أنه يمر المواطن خلال رحلة العودة بـ12 مرحلة تشتمل على إجراءات وقائية واحترازية تبدأ من مطار المغادرة وعند ركوب الطائرة وداخل مقصورة الطائرة. ووصولًا إلى المرحلة الثالثة في مطار القدوم.