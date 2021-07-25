الجزائر تعيد فرض الحجر الجزئي على الولايات الموبوءة بـ"كورونا"

"تبون" طالب بتطعيم 2.5 مليون مواطن في العاصمة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأحد)، خلال أول اجتماع مع الحكومة الجديدة، العودة لنظام الحجر المنزلي ابتداءً من الساعة الثامنة ليلاً إلى السادسة صباحًا، في الولايات الأكثر تضررًا من تفشي وباء كورونا.

وحدد "تبون" هدف الوصول إلى تطعيم 2.5 مليون شخص في العاصمة الجزائر، و50 في المائة في ولايات وهران وسطيف وقسنطينة وورقلة، وفقًا لـ"رويترز".