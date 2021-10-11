خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1004 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و28 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1258959 إصابة، منها 42263 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 28134 وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1188562 حالة.