أبها.. معلمات مدرسة اضطررن لإحضار حارس لمدرستهن على حسابهن الخاص!

"الفيفي": تخصيص 230 وظيفة حارس.. وسيغطَّى العجز الأسبوع المقبل

اضطرت معلمات إحدى المدارس المتوسطة والثانوية بأبها لإحضار حارس للمدرسة على حسابهن الشخصي؛ وذلك لعدم وجود حارس للمدرسة منذ بداية العام الدراسي الحالي.

وقد اشتكى أولياء أمور طالبات المتوسطة الخامسة عشرة والثانوية الثانية عشرة بأبها في بداية العام الدراسي من عدم وجود "حارس"؛ فقامت معلمات المدرسة بتبديد مخاوف أولياء الأمور، وأحضرن حارسًا على حسابهن الشخصي بعد أن طال وضع تعليم عسير لتخصيص حارس رسمي للمدرسة.

من جهته، ذكر لـ"سبق" المتحدث الرسمي لتعليم عسير محمد الفيفي أنه تم تخصيص ٢٣٠ وظيفة لحراس المدارس عن طريق الشركة المتعاقدة، وسيتم تغطية جميع المدارس ابتداء من الأسبوع المقبل بإذن الله.