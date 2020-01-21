فيديو نال الإعجاب.. أمير الباحة يتوقف لشراء وتناول الشاي من أحد الباعة

إشادة بعفوية "حسام بن سعود" ومتابعته لمشاريع المنطقة خلال إحدى جولاته

تداول مغردون مقطع فيديو لأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، يشتري الشاي من إحدى الباعة، وهو في طريقه بإحدى الجولات التفقدية.

وقد نال مقطع الفيديو استحسان المتابعين، مشيدين بعفوية أمير المنطقة، ومتابعته لأحوال ومشاريع المنطقة خلال إحدى جولاته.

أمير منطقة الباحة منطقة الباحة يشتري الشاي من إحدى الباعة

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21 يناير 2020 - 26 جمادى الأول 1441 01:17 PM

إشادة بعفوية "حسام بن سعود" ومتابعته لمشاريع المنطقة خلال إحدى جولاته

فيديو نال الإعجاب.. أمير الباحة يتوقف لشراء وتناول الشاي من أحد الباعة

أحمد العبدالله

الباحة

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تداول مغردون مقطع فيديو لأمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود، يشتري الشاي من إحدى الباعة، وهو في طريقه بإحدى الجولات التفقدية.

وقد نال مقطع الفيديو استحسان المتابعين، مشيدين بعفوية أمير المنطقة، ومتابعته لأحوال ومشاريع المنطقة خلال إحدى جولاته.

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أمير منطقة الباحة منطقة الباحة يشتري الشاي من إحدى الباعة

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