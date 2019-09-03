"اتحاد الهجن" يحدد مواعيد التسنين والتشبيه

المسبق لأشواط الرموز بمهرجان ولي العهد الثاني

أعلن الاتحاد السعودي للهجن، ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقام حالياً على أرض ميدان الهجن بمحافظة الطائف، عن مواعيد التسنين والتشبيه المسبق لأشواط الرموز "مفتوح – عام"، وحدد بوابة المضمار 10 كم بالميدان موقعاً لاستقبال جميع المشاركين للبدء في عملية الفحص تطبيقاً للوائح وأنظمة المهرجان.

وذكرت اللجنة المختصة أن يوم الخميس المقبل سيكون موعداً للكشف على سن الحقايق في الفترة الصباحية من "7 – 10 صباحًا" وفي الفترة المسائية من "4.30 - 6.30"، وسيكون الكشف على سن اللقايا مساء يوم الجمعة من "4.30 - 6.30".

وقالت: سيكون الكشف على سن الجذاع مساء السبت "من4.30 إلى 6.30"، وسن الثنايا مساء الأحد "من4.30 إلى 6.30"، أما سن الحيل والزمول سيتم الكشف عليها يوم الثلاثاء المقبل على فترتين صباحية "من 7 – 10"، ومسائية من "4.30 -6.30".

ودعت اللجنة ملاك الهجن إلى ضرورة إحضار المطايا المشاركة إلى موقع التشبيه والتسنين حسب الموعد المحدد لكل سن، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد المطايا التي لم يتم إجراء التشبيه والتسنين عليها.

يذكر أن الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية ستنطلق الجمعة القادم، وتستمر إلى يوم السبت 15 محرم1441هـ، الموافق 14 سبتمبر 2019م.