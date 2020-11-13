"الصحة": تسجيل 441 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 454 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، تسجيل 441 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)؛ ليصبح الإجمالي 352601 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 454 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 339568 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 20 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 5625 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7408 والحالات الحرجة 804 حالات.