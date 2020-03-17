أمير الكويت يوجّه بدعم فلسطين لمواجهة تفشي "كورونا"

وزيرا خارجية الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الراهنة

أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

وشهد الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعيات تفشي وانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال بيان صحفي لوزارة الخارجية: وزير الخارجية نقل خلال الاتصال توجيهات صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتقديم الدعم لفلسطين لمواجهة تفشي هذا الوباء عبر منظمة الصحة العالمية وأجهزتها المتخصصة متمنياً للشعب الفلسطيني السلامة وتجاوز هذه الأوضاع.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني عن شكر وتقدير بلاده قيادة وشعباً للبادرة الإنسانية التي تقدمت بها الكويت.