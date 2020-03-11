"الصحة التركية" تعلن تسجيل أول إصابة مؤكدة بـ"كورونا"

48 أجنبيًّا يغادرون مصر بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس

أعلن وزير الصحة التركي مساء الأربعاء اكتشاف أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لموقع قناة العربية.

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الصحة المصرية مغادرة 48 أجنبيًّا، كانوا موجودين على متن إحدى البواخر النيلية بمحافظة الأقصر، إلى بلادهم مساء الثلاثاء بعد ثبوت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.





وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن 35 أجنبيًّا آخرين سيغادرون إلى بلادهم صباح الأربعاء بعد ثبوت عدم إصابتهم بالفيروس.