السفير الفرنسي يزور مهرجان الصقور: "حدث مثير للإعجاب ومتميز بتنظيمه"

تعرف على آلية "الفار" المستخدمة في تحكيم المسابقة وأجهزة قياس المسافة والسرعة

زار السفير الفرنسي لدى المملكة لودوفيك بويّ، اليوم؛ مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور الذي يقام في نسخته الثالثة بملهم شمال مدينة الرياض.



وأبدى السفير إعجابه بالمهرجان وتجول في أروقته، والتقى الصقارين؛ حيث تعرف على أنواع الصقور وفئاتها، وتابع مجموعة من الصقور أثناء قطعها مسافة شوط مسابقة الملواح، البالغة 400 متر.



وزار أجنحة الجهات المشاركة، مثل المركز الوطني للعمليات الأمنية، ووزارة الداخلية، والقوات الخاصة للأمن البيئي، وتعرف على آلية "الفار" المستخدمة في تحكيم المسابقة، وأجهزة قياس المسافة والسرعة وتحرك الطير في الملواح ، و التقط صوراً تذكارية مع الصقور ، واصفًا مهرجان الملك عبدالعزيز بالمثير للإعجاب ومتميز بتنظيمه.



وهنأ السفير الفرنسي نادي الصقور السعودي على حسن التنظيم لهذا المهرجان الذي يعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي تمكن من دخول موسوعة غينيس العالمية في النسختين السابقتين.