"آل الشيخ" يوجّه بتشكيل لجنة لإدارج اللغة الصينية في المراحل التعليمية

تضم 18 من القيادات والمديرين.. ومهامها تتضمن بناء خطة تنفيذية عاجلة

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة باسم "اللجنة الإشرافية للتخطيط لإدارج اللغة الصينية في المراحل التعليمية للمدراس والجامعات السعودية".

وستكون اللجنة برئاسة وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير وعضوية 18 من قيادات ومديري الإدارات بالوزارة.

وحدد القرار الوزاري، الذي يأتي بناءً على نتائج زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لجمهورية الصين الشعبية وما تقتضيه المصلحة التعليمية، مهام اللجنة في إعداد تصور استراتيجي لإدراج اللغة الصينية في التعليم خلال العشر سنوات القادمة، وبناء خطة تنفيذية عاجلة للخطوات العملية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وللعام الدراسي القادم.

ووضع القرار خطة لإنشاء مراكز متخصصة لتدريس اللغة الصينية والتعاون مع معهد كونفوشيوس لتعليم اللغة الصينية، والتواصل مع بيوت الخبرة والجهات المعنية والخبراء محليًا وخارجيًا.

وتتضمن مهام اللجنة، وضع خطة للابتعاث لدراسة تخصص اللغة الصينية في الجامعات الصينية والتنسيق لتقديم برامج تدريبية صيفية في اللغة الصينية في الجامعات، والتنسيق مع الجامعات الحكومية لإعداد تصور لاستحداث برامج برامج أكاديمية في كليات اللغات والترجمة للتوسع في تعليم اللغة الصينية، وبناء خطة تنفيذية لتدريب المعلمين السعوديين في الصين ليكونوا معلمين للغة الصينية والاستفادة من التجارب ونقل الخبرات الإقليمية والدولية في تعليم اللغة الصينية والتواصل والتنسيق بما يلزم مع الجانب الصيني لمناقشة الأدوار المشتركة.