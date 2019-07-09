جريمة المضاربة الجماعية تنتهي بالقصاص من القاتل.. في الدمام كان التنفيذ

الجاني قتل آخر خلالها وذلك بطعنه بآلة حادة عدة طعنات مما أدى إلى وفاته

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، كان قد أقدم على قتل آخر؛ وذلك بطعنه بآلة حادة عدة طعنات؛ مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

وتفصيلًا، أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:

"قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى} الآية.

وقال تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون}.

أقدم/ سالم بن عبدالله بن مبارك الكربي، على قتل/ محمد بن عبدالرحمن بن محمد القثامي؛ وذلك بطعنه بآلة حادة عدة طعنات؛ مما أدى إلى وفاته إثر مضاربة جماعية.

وبفضل من الله، تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأُيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تَقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ سالم بن عبدالله بن مبارك الكربي، اليوم الثلاثاء 06/ 11/ 1440هـ، بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتُحذّر في الوقت ذاته، كُل من تُسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل".