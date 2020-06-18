"الطيران المدني": تذكرة السفر تُعد تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجوُّل

قالت إنه يمكن استخدامها لمدة 3 ساعات قبل الإقلاع.. ومثلها قبل الوصول

أكدت هيئة الطيران المدني على حسابها الرسمي في تويتر أن التذكرة الإلكترونية تُعد تصريحًا؛ إذ تتيح للمسافر استخدامها كتصريح لمدة 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و3 ساعات بعد الوصول بالتنقل خلال أوقات منع التجول.

وتفصيلاً، قالت الهيئة: "تعتبر التذكرة الإلكترونية تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجول".

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18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441 12:46 AM

قالت إنه يمكن استخدامها لمدة 3 ساعات قبل الإقلاع.. ومثلها قبل الوصول

"الطيران المدني": تذكرة السفر تُعد تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجوُّل

خالد علي

جدة

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أكدت هيئة الطيران المدني على حسابها الرسمي في تويتر أن التذكرة الإلكترونية تُعد تصريحًا؛ إذ تتيح للمسافر استخدامها كتصريح لمدة 3 ساعات قبل موعد إقلاع الرحلة، و3 ساعات بعد الوصول بالتنقل خلال أوقات منع التجول.

وتفصيلاً، قالت الهيئة: "تعتبر التذكرة الإلكترونية تصريحًا بالتنقل خلال أوقات منع التجول".

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