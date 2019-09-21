"حقوق الإنسان": نرصد حادثة "تعذيب طفلة" ونتابعها مع الجهات المختصة

أكدت هيئة حقوق الإنسان رصدها ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ‫"معذب طفلة".

وقالت "الهيئة" إنها تتابع مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء.

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21 سبتمبر 2019 - 22 محرّم 1441 08:47 PM

"حقوق الإنسان": نرصد حادثة "تعذيب طفلة" ونتابعها مع الجهات المختصة

عمر السبيعي

الرياض

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أكدت هيئة حقوق الإنسان رصدها ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص ‫"معذب طفلة".

وقالت "الهيئة" إنها تتابع مع الجهات المختصة للتأكد من مكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات النظامية التي تضمنتها الأنظمة، وفي مقدمتها نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء.

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