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"العبدالعالي" أكد أن الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له

متحدث "الصحة": جرعات كورونا أكثر من 16 مليوناً.. استمروا في "الاحترازات"

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه يجب علينا الاستمرار بالاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكد على جميع المناطق بالتسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.