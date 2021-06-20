متحدث "الصحة": جرعات كورونا أكثر من 16 مليوناً.. استمروا في "الاحترازات"

"العبدالعالي" أكد أن الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه يجب علينا الاستمرار بالاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكد على جميع المناطق بالتسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

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20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 04:00 PM

"العبدالعالي" أكد أن الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له

متحدث "الصحة": جرعات كورونا أكثر من 16 مليوناً.. استمروا في "الاحترازات"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم إنه يجب علينا الاستمرار بالاحترازات؛ لأجل صحتنا وسلامتنا، ونؤكد على جميع المناطق بالتسجيل لأخذ اللقاح.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الدوري لمستجدات كورونا: الجرعات المعطاة من اللقاح حتى الآن تجاوزت 16.522.087.

وتابع: الخطة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له.

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متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي

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