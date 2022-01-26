حريق مصفاة ميناء الأحمدي.. وفاة عاملَيْن وبيان رسمي تصدره الشركة

تقدمت وكافة عامليها بخالص التعازي والمواساة لأهالي وأصدقاء العاملين

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، في بيان على تويتر، اليوم الأربعاء، إن عاملَيْن تُوفيا متأثرَيْن بجروح أُصيبا بها في حريق مصفاة ميناء الأحمدي.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4، بسبب الحريق الذي اندلع في 14 يناير الجاري، في الميناء الرئيس لصادرات الخام ومنتجات البترول في الكويت.

وأعربت الشركة الوطنية الكويتية للبترول، عن ألمها وأسفها العميق، نتيجة وفاة عاملَيْن إثر إصابتهما في حريق وحدة إسالة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي قبل أيام.

وأضافت: تتقدّم الشركة وكافة عامليها بخالص التعازي والمواساة لأهالي وأصدقاء العاملين، وتشاطرهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يشملهما برحمته ومغفرته، وأن يعجّل بشفاء بقية المصابين.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4، بسبب الحريق الذي اندلع في 14 يناير الجاري، في الميناء الرئيس لصادرات الخام ومنتجات البترول في الكويت.