"الدفاع" الأمريكية تُجلي 201 جندي من الصين بسبب فيروس كورونا

سيقيمون في قاعدة "مارتش" الجوية جنوب كاليفورنيا نحو ثلاثين يومًا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم أن طائرة تحمل 201 أمريكي، من بينهم موظفون في وزارة الخارجية الأمريكية، قد وصلت من مدينة ووهان الصينية إلى جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع "البنتاغون" آليسا فرا أن الأمريكيين القادمين من ووهان سيقيمون في قاعدة "مارتش" الجوية في جنوب ولاية كاليفورنيا نحو ثلاثين يومًا، وسيشرف عليهم أطباء واختصاصيون "عن بُعد" من دون أي اتصال بهم عن قُرب.

وأضافت بأن الوزارة ستوفر السكن لهؤلاء الأمريكيين في الفترة الأولى وفقًا لشروط صحية، وذلك قبل أن يخضعوا لفحوصات طبية في مستشفى مدني بالتنسيق مع الوكالات الفيدرالية التي تشرف على عمليات الإغاثة.