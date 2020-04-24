تنبيه للأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تَضَمّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية- العلا، تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء هذا اليوم.