الإمارات: 261 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 58.249 والوفيات 343

سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 261 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة .

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.249 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 343 حالة وفاة، مشيرةً إلى تسجيل 387 حالة شفاء جديدة .

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.235 حالة .