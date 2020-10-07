"غرفة الرياض" تواكب الرقمنة باستحداث "لجنة الإعلام الرقمي".. الأولى من نوعها

برئاسة "الفايزي" وعضوية "الحازمي" وعدد من المتخصصين والناشطين

إيمانًا بأهمية الإعلام الرقمي، ومواكبة للتحول الرقمي، واستثمارًا لما تشهده من تطورات متسارعة، وثورة في المعلومات، وحجم البيانات الهائلة التي يتم تداولها، أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض إطلاق لجنة خاصة باسم "لجنة الإعلام الرقمي". وعقدت اللجنة اجتماعها الأول الذي أسفر عن اختيار المهندس راكان بن هذال الفايزي رئيسًا لها، وريان الطعيمي نائبًا للرئيس.

وقدم "الفايزي" شكره إلى رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان، وبقية أعضاء المجلس، على استحداث اللجنة، وثقتهم بأعضائها، والدعم الكبير كذلك من أمانة الغرفة ممثلة بالأمين ناصر أبو حيميد، مؤكدًا أن قرار استحداث لجنة الإعلام الرقمي سيكون له الأثر الأعمق في استثمار الجاذبية التي يتمتع بها الفضاء الرقمي، إضافة إلى توظيف المواقع والمنصات المختلفة لدعم رؤية الغرفة وأهدافها.

وأضاف بأن مهمة اللجنة الأساسية هي تفعيل دور الإعلام الرقمي؛ ليكون أداة تنموية في قطاع الأعمال من خلال الاستفادة من الخبرات، وعقد الشراكات والفعاليات. مبديًا تفاؤله الكبير بنجاح اللجنة في تحقيق أهدافها، خاصة في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع في السعودية.

وأوضح "الفايزي" أن اللجنة ستعمل بجهود أعضائها كافة، وبكل احترافية؛ لتحقيق أهدافها المتمثلة في: تنظيم القطاع، ووضع التصانيف والترتيبات اللازمة، وزيادة الوعي بأهمية القطاع ودوره الحيوي.

كما تسعى إلى رفع مستوى كفاءات العاملين في المجال، وصقل خبراتهم، ودعم مواهبهم، إضافة إلى التكامل بين مقدمي خدمات الإعلام الرقمي والقطاعات الأخرى التجارية والتعليمية، إضافة إلى دورها المنتظر في تذليل الصعوبات والتحديات، وتسهيل بيئة الأعمال لقطاع الإعلام الرقمي.

وتضم اللجنة في دورتها: راكان الفايزي رئيس اللجنة مالك مجموعة ون الإعلامية ومنصة هاشتاق السعودية، وريان الطعيمي مؤسس شركة تاكت للإعلام الرقمي نائب رئيس اللجنة، والأستاذ علي الحازمي رئيس تحرير صحيفة سبق، وعبدالله السبيعي المؤثر والخبير في التقنية والإعلام في قنوات التواصل الاجتماعي، وعبدالرحمن الفوزان ممثل شركة فيسبوك في السعودية، وأسامة الزهراني مؤسس شركة ناشر للمحتوى الرقمي وشبكة مايكس للبودكاست، ومالك الروقي مذيع قناة MBC، ومحمد النحيت صانع محتوى في وسائل التواصل الاجتماعي، وحسين الحازمي الشريك المؤسس لشركة ترند للاتصال الرقمي، وفيصل المغلوث المؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي، وهيثم خالد مالك شركة نوافذ - مقدم تقارير وكواليس هيثم، وعبدالله العتيبي مسؤول الإعلام الرقمي في شركة STC، والعنود الشويعر مهتمة بصناعة المبادرات في الإعلام الرقمي.

وتشير الإحصائيات إلى تنامي قطاع الإعلام الرقمي في السعودية؛ فحسب التقارير الصادرة مؤخرًا فإن نسبة النمو في استخدام الإنترنت تبلغ 15 %؛ إذ تبلغ نسبة الأسر التي لديها الخدمة 87 %، و37 % من المجتمع السعودي ينفذون الخدمات الحكومية رقميًّا؛ إذ يبلغ مجموع هذه الخدمات حاليًا 944 خدمة. كما أشار التقرير إلى أن المتوسط اليومي لساعات استخدام الإنترنت في السعودية هو 7،46 ساعة.

وضمن مؤشرات متابعة المحتوى الرقمي قدم التقرير الإحصائيات الآتية: 56 % الاستماع إلى البث الحي، 43 % الاستماع إلى الراديو، 71 % الاستماع للموسيقى، 54 % قراءة المدونات، 97 % مشاهدة الفيديوهات. وفي إطار استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة جاءت النسب كالآتي: 94 % تطبيقات التواصل الاجتماعي، 93 % تطبيقات الدردشة، 67 % تطبيقات الخرائط، 54 % الألعاب، 75 % الفيديو، 30 % الصحة، 55 % التسوق، 41 % الموسيقى، 34 % البنوك.