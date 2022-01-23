شاهد من حائل.. لحظة سجود طالب شكراً لله فرحاً بعودة الدراسة

مقطع رصدته الكاميرات وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت كاميرا إحدى المدارس بمدينة حائل، سجود أحد الطلاب شكراً لله؛ تعبيراً منه عن فرحته وسعادته بالعودة الحضورية إلى مقاعد الدراسة لطلاب المرحلة الابتدائية، اليوم الأحد.

وسجّل مقطع مصوّر من كاميرات المدرسة، تمّ تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوثّق لحظة دخول الطالب للمدرسة وسجوده.