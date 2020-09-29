الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

المتحدث باسمها دعا لعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي

دعت الحكومة الكويتية اليوم، الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.

الكويت

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29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442 02:00 PM

المتحدث باسمها دعا لعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي

الحكومة الكويتية: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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دعت الحكومة الكويتية اليوم، الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم: ندعو الجميع إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الالتفات إلى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي.

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