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يبحث عن تسجيل إنجاز جديد في مسيرته من خلال الموسم الثامن

الهولندي "نك دي فريز" يتأهب لتحدي فورمولا إي الدرعية 2022

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يبحث الهولندي نِك دي فريز حامل لقب العام الماضي في بطولة "أي بي بي فيا فورمولا إي"، عن تسجيل إنجاز جديد في مسيرته من خلال الموسم الثامن، الذي ينطلق من الدرعية بجولتَيه الأولى والثانية، وذلك في 28 و29 من يناير الجاري.



ويرتبط دي فريز بذكريات مميزة في الدرعية التي شهدت أولى مشاركاته في بطولة العالم للفورمولا إي عام 2019م، فيما حقق الهولندي أول انتصاراته في الدرعية عام 2021م، والثاني له في تاريخ البطولة؛ الأمر الذي كان طريقًا لحصوله على لقب البطولة وحصول فريقه "مرسيدس بنز إي كيو" على لقب بطولة الفرق.



وأكد دي فريز جاهزيته لخوض السباق المرتقب، مشيرًا إلى أن حلبة الدرعية تعد مفضلةً بالنسبة له نظير تصميمها الذي يمتاز بعدم تخفيفه للسرعة، بالرغم من عدد المنعطفات، مضيفًا إلى أن المنعطف الذي يتطلب تخفيف السرعة لا يعد بطيئًا، وفقًا لمقاييس فورمولا إي. كما أن السباقات في الدرعية ليلًا تتفرد بأجواء حماسية مميزة؛ ما يجعلها ضمن أفضل حلبات العالم، متطلعًا إلى المشاركة بكل قوة في هذا السباق.



وبعد فوز الهولندي نِك دي فريز سائق فريق "مرسيدس بنز إي كيو" بسباق فورمولا الدرعية عام 2021م؛ تمكَّن من الفوز بسباق فالنسيا، محققًا فوزه الثاني في بطولة فورمولا إي، لينجح بعد ذلك في الفوز بلقب البطولة، بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، بعد أن قدم أداءً قويًا خلال السباق الختامي. كما أسهم بحصول فريقه على اللقب بفارق أربع نقاط عن فريق "جاغوار ريسينغ"، مع تعثر منافسيه في السباق الأخير في العاصمة الألمانية برلين، وذلك في أغسطس الماضي.



ووصف دي فريز الاختبارات التحضيرية لفريقه في فالنسيا بالجيدة قائلًا: "تجري اختباراتنا بسلاسة، وبالنسبة لي، فإنني أرى أن المواصلة في السباقات هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على موقعي المتقدم. كما أنني أرغب بالاستمرار في خوض سباقات فورمولا إي، وأرى أن من الأمور المهمة في تعزيز المهارات بقاء السائق نشطًا، والمواصلة في تعزيز مهاراته على حلبة السباق".



وأكد عدم شعوره بأي ضغوطات؛ كونه حاملَ لقب البطولة عن فئة السائقين في الموسم المنصرم، إضافةً إلى أنه يتطلع إلى التنافس في الموسم الجديد، وتدعيم سجله بالبطولات، خاصةً أن فريقه يتمتع بطاقة إيجابية وحماسية كبيرة، متمنيًا تقديم مستويات مميزة، والاستمرار في تحقيق الألقاب.