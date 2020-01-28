أمير الرياض يودع الأمين العام لمجلس التعاون

عقب انتهاء فترة عمله

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي ودع سموه عقب انتهاء فترة عمله أميناً عاماً للمجلس.



وأعرب أمير منطقة الرياض عن شكره وتقديره للدكتور الزياني على الجهود التي بذلها طيلة فترته في سبيل تفعيل وتعزيز العمل الخليجي المشترك, متمنياً سموه التوفيق والنجاح له في مسيرته العلمية والعملية.



من جهته قدم الزياني شكره وامتنانه لأمير المنطقة على الدعم والاهتمام الذي حظي به شخصياً ونشاطات المجلس خلال عمله.