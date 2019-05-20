"ملكية الجبيل" تفتح باب التسجيل للقبول الموحد للكليتين والمعهد

وفق مجموعة من الشروط التي حددتها الهيئة.. للمسارين العلمي والأدبي

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة في قطاع التعليم اليوم, عن فتح باب التسجيل للقبول الموحد لكل من كلية الجبيل الصناعية، وكلية الجبيل الجامعية، ومعهد الجبيل التقني للعام الدراسي 1440هـ / 1441 هـ، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 شوال 1440هـ لمدة أسبوع, من خلال المواقع الإلكترونية للكليتين والمعهد.

وأوضحت الهيئة الملكية أن حملة الشهادة الثانوية "علوم طبيعية - مسار علمي" عليهم التقدم لكلية الجبيل الصناعية، وكلية الجبيل الجامعية، ومعهد الجبيل التقني، بينما حملة الشهادة الثانوية "مسار أدبي، وعلوم شرعية، وعربية، وإدارية واجتماعية، وعلوم إنسانية وتحفيظ قرآن" عليهم التقدم لكلية الجبيل الجامعية "طالبات فقط"، ومعهد الجبيل التقني.

وحددت شروط القبول أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية بتقدير لا يقل عن جيد، وأن يكون لديه بطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وهوية المقيم سارية المفعول، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها خلال الخمس سنوات الماضية بحد أقصى عام 1435/ 1436 فما فوق, وأن يكون حاصلاً على نتائج اختباري القدرات العامة والتحصيلي بشرط أن يكون تاريخ كلا الاختبارين من العام الدراسي بحد أقصى 1435 / 1436 هـ فما فوق، ولم يسبق فصله من كلية أو معهد أو جامعة سابقة لأسباب تأديبية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً.