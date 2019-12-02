حزمة تنظيمات لتجويد الصناعة الرياضية.. اجتماع أول تعضده موافقة رسمية

"التسويق الرياضي" جمعية تشرف عليها "العامة للرياضة" وفق مبادرات وأهداف

عقدت جمعية التسويق الرياضي الاجتماع الأول للجمعية العمومية برئاسة الدكتور طلال المغربي؛ رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحضور نائب رئيس اللجنة محمد المسحل؛ والأعضاء المؤسسين وممثلين لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويُنتظر من الجمعية أن تعمل جنباً إلى جنب مع المنظومة الرياضية في المملكة؛ للإسهام في تنظيم اقتصاديات الرياضة بعد صدور موافقة وزارة العمل رسمياً على تأسيس جمعية "التسويق الرياضي" التي تشرف عليها الهيئة العامة للرياضة؛ لتكون رافداً مؤثراً في تحقيق صناعة رياضية إيجابية وللمساهمة في تكوين عمل احترافي مختص بهذا المجال.

وكان الاجتماع الأول الذي عُقد في معهد إعداد القادة بالرياض، قد بدأ بترحيب الدكتور طلال المغربي ومباركة تأسيس الجمعية والموافقة عليها رسمياً من وزارة العمل واستعراض الأهداف والمبادرات، ثم كلمة "فلاح المطيري" نائب مدير مركز التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والمشرف على الجمعيات التعاونية في الوزارة، وأثنى على تأسيس الجمعية؛ موضحاً دعم الوزارة للجمعيات المتخصّصة في جميع المجالات تحقيقاً للمساهمة في رؤية 2030.

وتضمن اللقاء الأول كلمة عبدالله الشويقي؛ مدير مركز التنمية الاجتماعية بالرياض، ثم ناقش المجتمعون بقية الأجندة مثل نطاق وإطار عمل الجمعية، حسب الأنظمة، وكذلك توزيع المهام واستعراض البرامج والمبادرات وتحديد الاجتماع المقبل، وغيرها من الموضوعات.

وتهدف جمعية التسويق الرياضي، إلى التوعية والتثقيف، ونشر ثقافة التسويق الرياضي في المجتمع الرياضي، والمساهمة في تطوير التقنيات التي تدعم منظومة الاقتصاد الرياضي، ودعم المشاريع الريادية والتسويقية في المنظومة الرياضية، وأيضاً تأهيل الطاقات الشبابية للعمل في مجال التسويق الرياضي، والتأهيل والتدريب لأهم التخصصات التي تحتاج إليها الأندية الرياضية والإعلام الرياضي في التسويق، وإقامة الفعاليات والملتقيات والمعارض بما يخص التسويق الرياضي.

كما تعمل مع الجامعات والمختصين على الأبحاث والدراسات ودراسات الحالة بما يخص التسويق ضمن المنظومة الرياضية، وكذلك نقل وتوطين المعرفة بكل ما يساعد على تطوير معايير التسويق الرياضي، وتبادل المعرفة والخبرات مع الأندية العالمية لنقل التجارب بما يتناسب مع المنظومة الرياضية السعودية لتكون الرياضة رافداً اقتصادياً كبيراً.

ويعمل على تأسيس وتنظيم عمل الجمعية ومتابعتها عددٌ من الأعضاء المؤسسين، وهم: "الدكتور طلال المغربي- رئيس مجلس الإدارة، محمد المسحل- نائب رئيس مجلس الإدارة، خالد الربيعان- المشرف المالي، الدكتورة تغريد السراج- عضو مجلس إدارة، منيف الحربي- المسؤول الإعلامي، الدكتورة رزان بكر- عضو مؤسِّس، الدكتور محمد السليمان- عضو مؤسِّس، وليد العلومي- عضو مؤسِّس، وجدي المغربي- عضو مؤسِّس، عمار باحكيم- عضو مؤسِّس، هاشم داغستاني- عضو مؤسِّس، الدكتور فواز الحكمي- عضو مؤسِّس".