بسبب البرد.. مدير "تعليم الجوف" يوجه بتأخير الدوام المدرسي

وجّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي بتأخير موعد بداية اليوم الدراسي في مدارس البنين والبنات في تمام الساعة 9 صباحاً، بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 17/ 6/ 1443هـ.
ويأتي القرار نظراً للموجة الباردة التي تشهدها المنطقة.
بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس المقبل
وجّه المدير العام لإدارة تعليم الجوف الدكتور سعيد الغامدي بتأخير موعد بداية اليوم الدراسي في مدارس البنين والبنات في تمام الساعة 9 صباحاً، بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 17/ 6/ 1443هـ.
ويأتي القرار نظراً للموجة الباردة التي تشهدها المنطقة.