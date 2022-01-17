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بدءًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس المقبل

بسبب البرد.. مدير "تعليم الجوف" يوجه بتأخير الدوام المدرسي

وجّه المدير العام لإدارة ⁧‫تعليم الجوف‬⁩ الدكتور سعيد الغامدي بتأخير موعد بداية اليوم الدراسي في مدارس البنين والبنات في تمام الساعة 9 صباحاً، بدءاً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 17/ 6/ 1443هـ.

ويأتي القرار نظراً للموجة الباردة التي تشهدها المنطقة.