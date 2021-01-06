تونس: نتائج القمّة الخليجيّة بالمملكة تدعم وحدة صفّ البيت الخليجي

أكدت أنها تعزز مسيرة العمل العربي لمواجهة التحدّيات الإقليميّة والدوليّة

نوهت تونس إلى ما تمخّض عن القمّة الخليجيّة التي احتضنتها مدينة "العلا" من إرادة مشتركة تدعم وحدة صفّ البيت الخليجي بما يستجيب لتطلّعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل، معربة عن أملها في أن تسهم القمة بتكريس قيم التضامن والتوافق بين كل الدول العربية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مواجهة التحدّيات الإقليميّة والدوليّة.



جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية اليوم، مضيفة أن تونس تنوّه في هذا الإطار إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الأطراف المعنية -وفي مقدّمتها دولة الكويت- لإعادة العلاقات الأخوية إلى مسارها الطبيعي.