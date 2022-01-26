خلال 24 ساعة.. الكويت تسجل 6454 إصابة بكورونا ووفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تسجيل 6454 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 514826.



وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور عبدالله السند، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية: إنه سُجِّلت 5198 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 464853، مبينًا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.3%.



وأوضح السند أنه سُجِّلت حالة وفاة واحدة جراء الإصابة، ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2489 حالة.