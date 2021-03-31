





7

دعت منتسبيها إلى التشديد في فحص الأوراق النقدية فحصًا دقيقًا

"الغرف التجارية" تحذر من تزييف ميليشيا الحوثي العملة السعودية

تلقى مجلس الغرف التجارية السعودي خطابًا من وزارة التجارة بشأن توفر معلومات حول قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتزييف العملة السعودية بإشراف إيراني.

وحذرت الغرف التجارية منتسبيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتشديد في فحص الأوراق النقدية فحصًا دقيقًا بجميع أنواعها وفئاتها، وعند الاشتباه بأي ورقة نقدية الاتصال بالجهات الأمنية وإشعار البنك المركزي السعودي بصفة عاجلة.