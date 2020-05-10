شاهد.. سائق يقود شاحنة وقود مشتعلة بعيداً عن منطقة سكنية بمصر

لحقت به 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

أنقذت شجاعة سائق شاحنة وقود منطقة سكنية من كارثة حين قاد، فجر اليوم الأحد، الشاحنة وهي مشتعلة بالنيران ومحملة بـ38 ألف لتر وقود، خارج المباني السكنية بمدينة العاشر من رمضان شرقي العاصمة القاهرة، حتى وصل إلى منطقة خالية على مشارف الصحراء، حيث لحقت به سيارات الإطفاء.

وحسب صحيفة "اليوم السابع"، وقع الحادث في محطة وقود بالمجاورة السكنية 46 في مدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، حين كان سائق الشاحنة "طلعت م." يقوم بإفراغ شحنة وقود في خزان المحطة، وفجأة اندلعت النيران في الشاحنة التي كانت محملة بـ38 ألف لتر من البنزين، وامتدت إلى محطة الوقود.

وفيما أسرع العمال بمحاولة إطفاء المحطة، أدرك السائق حجم الكارثة لو انفجرت الشاحنة وسط المنطقة السكنية، وعلى الفور قام بقيادة الشاحنة المحملة بالوقود، نحو منطقة فضاء، وفصل الشاحنة عن المقطورة الخلفية المحملة بـ17 ألف لتر وقود، ثم ابتعد بالشاحنة المشتعلة في المنطقة الفضاء خارج المساكن، حيث أوقفها مشتعلة، ثم قفز منها، فيما لحقت به حوالي 15 سيارة إطفاء قامت بالسيطرة على الحريق الذي أتي على الشاحنة بالكامل، وجزء من المقطورة الخلفية.

ولم يسفر الحريق عن إصابات، حيث تمكّن قائد السيارة من القفز منها، والابتعاد عن النيران، وتم اخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق بالحادث، وانتداب الأدلة الجنائية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن الحريق ربما اندلع بسبب حدوث شحنات كهربائية أثناء تفريغ الوقود داخل المحطة.