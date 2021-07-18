غيوم ماطرة ورياح مغبرة بهذه المناطق.. "طقس 24 ساعة" بتوقيع "الحصيني"

من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ بالمملكة ودول كالإمارات وقطر وعُمان واليمن

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد حتى صباح الإثنين، أن تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بعضها ممطر بأمطارٍ رعدية من خفيفةٍ لغزيرة، ورياح مغبرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والشرقية وعسير والباحة وجازان ونجران والإمارات وقطر والبحرين وعُمان واليمن وجنوب مكة".