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قال: خضنا حرباً بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل

"ترامب": التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التدخل في الشرق الأوسط كان أسوأ قرار في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضاف في تغريدات له اليوم: خضنا حرباً في الشرق الأوسط بذريعة باطلة تم دحضها وهي أسلحة الدمار الشامل، ولم تكن هناك أي أسلحة دمار شامل في الشرق الأوسط، والآن نعيد جنودنا بتأنّ وعناية.