"التليدي" رئيسًا لبلدي الربوعة للمرة الثالثة على التوالي

وانتخاب "مسفر" نائبًا بالإجماع

انتخب ناصر بن طالع التليدي، رئيسًا للمجلس البلدي بالربوعة بمنطقة عسير، للفترة الثالثة على التوالي من الدورة الثالثة، كما انتخب نائبًا له بالإجماع مسفر مسعود التليدي.



جاء ذلك خلال عقد المجلس البلدي بالربوعة جلسته الخامسة والأربعين، لانتخاب رئيس المجلس البلدي ونائبه لفترة التجديد وللمرة الثالثة في الدورة الثالثة.



من جانبه أعرب رئيس المجلس ناصر التليدي عن شكره وتقديره بثقة زملائه أعضاء المجلس، وترشيحه رئيسًا للمجلس البلدي، سائلاً الله أن يعينه على تحقيق تطلعات الأعضاء والمواطنين فيما يخدم الوطن والمواطن، متطلعًا إلى تضافر الجهود للرقي بالعمل البلدي، وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.



كما شكر نائب الرئيس، الأعضاء على منحه الثقة لتولي مسؤوليته بالمجلس البلدي.